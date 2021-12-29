Правительство РФ выделило 128,5 миллиардов на продление допвыплат медикам в 2022 году

Премьер-министр поручил министрам внимательно контролировать ситуацию с распределением средств и обеспечить быструю доставку денег медицинским и социальным работникам. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению Президента России Владимира Путина подписал постановление о продлении на 2022 год допвыплат медикам и соцработникам, которые обеспечивают уход за ковидными пациентами. Другим документом председатель кабмина утвердил выплаты в двойном размере за работу в новогодние праздники.

Как сообщала "ОГ", в понедельник, 27 декабря, Владимир Путин поручил продолжить поддержку врачей, борющихся с коронавирусом в 2022 году. К 15 марта Президент РФ ждёт от Правительства доклад о ходе выполнения его поручения.

На заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 28 декабря Михаил Мишустин заявил, что на реализацию обоих постановлений в первом полугодии 2022 года кабмин выделит 128,5 млрд рублей. Премьер-министр поручил министрам внимательно контролировать ситуацию с распределением средств и обеспечить быструю доставку денег медицинским и социальным работникам, сообщает пресс-служба федерального Правительства.

Напомним, что дополнительные выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, а также сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

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