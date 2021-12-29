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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 декабря 2021, 13:34

За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 533 жителей

Люди в магазине

Необходимо соблюдать масочный режим. Фото: Павел Ворожцов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 533 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 197 594 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области были выписаны 495 пациентов.

Накануне в Свердловской области 554 человека заболели COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 30 декабря можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 533 жителей