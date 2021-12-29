За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 533 жителей

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 533 заболевших COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 197 594 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области были выписаны 495 пациентов.
Накануне в Свердловской области 554 человека заболели COVID-19.
Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 30 декабря можно здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале