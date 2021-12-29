В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 21 119 человек

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 21 119 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 458 271 случай заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 1 798 человек. В Свердловской области, которая находится на четвертом месте в списке регионов, заболело 533 жителя.

Из больниц выписались 9 380 223 россиянина, из которых 42 776 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 932 жизни. За всё время пандемии в России скончалось 307 022 жителя, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 21 922 новых пациентов.