В России создан кожный тест для определения клеточного иммунитета к ковиду

Новый препарат позволит определить наличие у человека клеточного иммунитета к коронавирусу. Фото: Галина Соловьёва.

В России создан препарат, позволяющий определить наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Разработали кожный тест в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Название препарата – "КоронаДерм PS". Он является диагностическим тестом. Об этом пишет "Газета.Ru". Кожная проба, которая ставится человеку, напоминает реакцию Манту. Разница в антигенах. В составе препарата "КоронаДерм PS" есть антиген, который специально приготовлен для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2.

Развитие клеточных реакций достигает пика через 72 часа. Если тест положительный, то у человека есть иммунитет. При отрицательном тесте такого иммунитета к вирусу нет.

По словам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна, процедура тестирования должна стать рутинной. У медиков появится реальный объективный инструмент, с помощью которого можно делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации. Кроме того, кожный тест даст возможность отличить переболевших коронавирусом от тех, кто не болел им. По мнению руководителя НИИ, препарат "КоронаДерм PS" будет более объективным, чем анализ на антитела. Его доклинические испытания проведены. Сейчас он передан в Минздрав РФ для регистрации.

Вчера "Областная газета" писала, что Минздрав РФ обновил методические рекомендации для лечения коронавирусной инфекции. В 14-ю версию документа включены препарат "Мир-19" и вакцина для подростков с 12 лет "Спутник М". Российский препарат "Мир-19" зарегистрировали на прошлой неделе, а вакцину "Спутник-М" – в конце ноября.