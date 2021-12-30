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30 декабря 2021, 09:00

В Екатеринбурге выявлено 73 тысячи заболевших коронавирусом

Пенсионерка в маске идёт по улице

С 21 декабря на Среднем Урале выявляют менее 600 новых случаев коронавируса за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Число инфицированных COVID-19 в Екатеринбурге перевалило за 73 тысячи. Болеют или переболели 4,9 % горожан.

В тройку городов-лидеров по числу заразившихся ковидом с начала пандемии, кроме столицы Урала, входят Нижний Тагил и Первоуральск. Официально там выявлено 16 787 (4,9 % населения) и 9984 (8,4 %) инфицированных соответственно.

Всего в Свердловской области в статистику по COVID-19 попали 197 594 человека. Это 4,6 % населения региона.

Добавим, что с 21 декабря на Среднем Урале выявляют менее 600 новых случаев коронавируса за сутки. Накануне стало известно о 533 заразившихся.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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