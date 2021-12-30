Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 декабря 2021, 13:24

В Серове, Нижнем Тагиле и Красноуфимске откроют центры амбулаторной онкопомощи

Операция

За последние 10 лет заболеваемость раком в Свердловской области выросла на 25%. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин заявил, что в 2022 году на Среднем Урале откроются ещё три центра амбулаторной онкологической помощи. Медучреждения появятся в Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Серове.

За последние 10 лет заболеваемость раком в Свердловской области выросла на 25%.

"В 2022 году предстоит реализация мероприятий по открытию центров амбулаторной онкологической помощи в городах Красноуфимске, Серове, Нижнем Тагиле, а также по переоснащению медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями", – передаёт слова Андрея Шастина ТАСС.

Ранее аналогичные учреждения по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" были открыты в Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Асбесте. Также планируется создать центры амбулаторной онкопомощи в Екатеринбурге, Ирбите, Первоуральске и Качканаре.

Такие медучреждения позволяют диагностировать заболевания на ранних этапах, что позволит снизить число тяжёлых случаев, и сделать онкопомощь доступнее для населения. Исследования проводятся с помощью компьютерного томографа, маммографа, эндоскопических установок, цифрового рентгена и аппарата УЗИ.

Читайте также:

Уральские врачи впервые провели операцию по удалению опухоли и восстановлению части нижней челюсти.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.12.2021, 13:35 / Спорт
Главгосэкспертиза одобрила смету капремонта спорткомплекса УрФУ
30.12.2021, 13:24 / Общество
В Серове, Нижнем Тагиле и Красноуфимске откроют центры амбулаторной онкопомощи
30.12.2021, 13:16 / Общество
Препарат "Ковид-глобулин" зарегистрирован Минздравом РФ
30.12.2021, 12:50 / Общество
Евгений Куйвашев показал ледовые городки в свердловских муниципалитетах
30.12.2021, 12:30 / Общество
Евгений Куйвашев протестировал трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму