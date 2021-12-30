В Серове, Нижнем Тагиле и Красноуфимске откроют центры амбулаторной онкопомощи

За последние 10 лет заболеваемость раком в Свердловской области выросла на 25%. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Замминистра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин заявил, что в 2022 году на Среднем Урале откроются ещё три центра амбулаторной онкологической помощи. Медучреждения появятся в Нижнем Тагиле, Красноуфимске и Серове.

За последние 10 лет заболеваемость раком в Свердловской области выросла на 25%.

"В 2022 году предстоит реализация мероприятий по открытию центров амбулаторной онкологической помощи в городах Красноуфимске, Серове, Нижнем Тагиле, а также по переоснащению медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями", – передаёт слова Андрея Шастина ТАСС.

Ранее аналогичные учреждения по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" были открыты в Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Асбесте. Также планируется создать центры амбулаторной онкопомощи в Екатеринбурге, Ирбите, Первоуральске и Качканаре.

Такие медучреждения позволяют диагностировать заболевания на ранних этапах, что позволит снизить число тяжёлых случаев, и сделать онкопомощь доступнее для населения. Исследования проводятся с помощью компьютерного томографа, маммографа, эндоскопических установок, цифрового рентгена и аппарата УЗИ.

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