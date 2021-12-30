Препарат "Ковид-глобулин" зарегистрирован Минздравом РФ

В России зарегистрирован новый препарат от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

Препарат "Ковид-глобулин" прошёл клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Он создан на базе плазмы крови переболевших людей и содержит антитела к коронавирусу.

Разработал препарат холдинг "Нацимбио" госкорпорации Ростех. Как сообщается на сайте Ростеха, введение препарата позволяет не допустить перехода заболевания в более тяжёлую форму и побороть инфекцию.

Как показали результаты сравнительного исследования, у семи из 10 получавших "Ковид-глобулин" в составе комплексной терапии снижался риск перехода заболевания в более тяжёлую форму. Наиболее эффективен препарат при использовании на ранних стадиях.

В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавируса, как цитокиновый шторм, почечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения, развитие острого респираторного дистресс-синдрома, увеличение степени поражения легких, ухудшение клинической симптоматики.

"Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошёл две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность", – подчеркнул генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. При этом он отметил, что новый препарат значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с коронавирусом.

Сегодня "Областная газета" писала, что набор добровольцев для исследования назальной вакцины против ковида начнётся в январе.