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30 декабря 2021, 13:53

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 524 случая COVID-19

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Коронавирус подтверждён ещё у 239 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 524 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 198 118.

За всё время из больниц выписались 170 844 свердловчанина (+545 за сутки). На лечении остаются почти 17,9 тысячи пациентов. Состояние 425 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён в том числе у жителей Екатеринбурга (+239), Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска.

Зарегистрировано ещё 25 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9 378 человек, сообщает региональный оперштаб.

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