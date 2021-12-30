В Свердловской области за сутки зарегистрировано 524 случая COVID-19

Ещё 524 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 198 118.
За всё время из больниц выписались 170 844 свердловчанина (+545 за сутки). На лечении остаются почти 17,9 тысячи пациентов. Состояние 425 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён в том числе у жителей Екатеринбурга (+239), Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска.
Зарегистрировано ещё 25 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9 378 человек, сообщает региональный оперштаб.
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