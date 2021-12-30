В России выявили 21 073 новых случая заражения коронавирусом

В стране проведено почти 240 млн тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов.

В России коронавирус подхватили ещё 21 073 человека. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 479 344 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 9 423 227 россиян, в том числе 43 004 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 926 жизней. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 307 948 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 240 млн тестов на коронавирус, в том числе 457 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 1 298 563 человека.

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