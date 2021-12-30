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30 декабря 2021, 16:46

В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Тестирование

По словам Анны Поповой, в России развернули скрининг тест-системы, позволяющей выявлять пациентов с "омикроном". Фото: Павел Ворожцов.

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране зарегистрировали 103 случая заражения штаммом "омикрон". Девять дней назад число подхвативших этот вирус, было в 2,5 раза меньше.

По словам Анны Поповой, в России развернули скрининг тест-системы, позволяющей выявлять пациентов с "омикроном".

"На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все", – отметила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия-24".

Она также заявила, что сейчас тестируются все граждане, прибывшие из зон риска, часть из них направляется в обсерватор.

Напомним, 21 декабря сообщалось о 41-м случае заражения омикрон-штаммом в России.

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