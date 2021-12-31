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31 декабря 2021, 13:44

В Свердловской области зарегистрировано ещё 512 случаев COVID-19

Коронавирус

За год в Свердловской области выявлено более 139 тысяч случаев COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 512 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 198 630.

За всё время из больниц выписались 171 408 свердловчан (+564 за сутки). На лечении остаются 17,8 тысячи пациентов.

Зарегистрировано ещё 28 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9406 человек, сообщает федеральный оперштаб.

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