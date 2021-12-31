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31 декабря 2021, 13:54

Коронавирус за сутки выявлен у 20 638 россиян

Тест на коронавирус

В России проведено почти 240,4 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России коронавирус подтвердили у 20 638 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 499 982 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 9 463 919 россиян, в том числе 40 692 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 912 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 308 860 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 240,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 440 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 1 266 891 человек.

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