Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации в праздники

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Галина Соловьёва

Опубликован предварительный график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в городах Свердловской области. Сделать прививку жителей региона приглашают в праздничные выходные.

По данным регионального оперштаба, десять выездных пунктов будут открыты в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле и Серове — три и два соответственно.

Ещё по одному пункту откроются:

в Верхней Пышме — аптека № 57 (ул. Кривоусова, 40) — 2, 6, 8 и 9 января с 14:00 до 19:00;

— аптека № 57 (ул. Кривоусова, 40) — 2, 6, 8 и 9 января с 14:00 до 19:00; в Среднеуральске — КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) — 3, 4, 6 и 9 января с 16:00 до 20:00;

— КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) — 3, 4, 6 и 9 января с 16:00 до 20:00; в Полевском — ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) — со 2 по 6 и 8–9 января с 10:00 до 16:00;

— ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) — со 2 по 6 и 8–9 января с 10:00 до 16:00; в Реже — ТЦ «Берёзка» (ул. Ленина, 1) — 4, 6, 7 и 9 января с 10:00 до 15:00.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано 512 случаев COVID-19. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 198 630.

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