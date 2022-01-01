Менее 20 тысяч россиян попали в официальную статистику по COVID-19

На начало 2022 года в России общее число болеющих или переболевших COVID-19 составляет 10,5 млн. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 19 751 человека. Скончались 847 человек. Это минимум с 27 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 граждан на начало 2022 года составляет 10 519 733.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу 1 января внесено жителей Москвы – 2 472 человека. Свердловская область с 499 случаями коронавируса занимает четвёртую строчку среди регионов. Это минимум с середины сентября.

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время около 9,5 миллионов россиян, в том числе 33 144 человека – за последние 24 часа. Скончались 309,7 тысячи жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 241 млн тестов на коронавирус, в том числе 575 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 1,2 млн человек.

31 декабря 2021 года стало известно о 20 638 заболевших россиянах, 40 692 выписавшихся из больниц и 912 скончавшихся.