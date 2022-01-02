Владимир Путин наградил Орденом Почёта 95-летнего профессора из Свердловской области

Борису Кацнельсону в октябре 2021 года исполнилось 95 лет. Фото: с сайта ФБУН "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий"

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О награждении госнаградами РФ". Согласно документу, Ордена Почёта удостоен профессор, доктор медицинских наук Борис Кацнельсон из Свердловской области, которому в октябре исполнилось 95 лет.

Награда присуждена "за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу".

"Наградить Орденом Почёта Бориса Александровича Кацнельсона – научного консультанта, главного научного сотрудника ФБУН "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий", Свердловская область", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Борис Кацнельсон более 60 лет работает в медцентре, он до сих пор возглавляет отдел токсикологии и биологической профилактики. Известно, что коллектив под его руководством изучает проблемы биопрофилактики профессиональных и экологически обусловленных хронических интоксикаций, оценивает риск загрязнения окружающей среды для здоровья населения, разрабатывает меры для повышения устойчивости к вредным факторам среды обитания. Борис Кацнельсон является заслуженным деятелем науки РФ, он опубликовал 6 монографий, около 400 статей, включая свыше 50 статей в научных журналах США, Англии, Германии, Италии.