Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 января 2022, 11:11

Владимир Путин наградил Орденом Почёта 95-летнего профессора из Свердловской области

Борис Кацнельсон

Борису Кацнельсону в октябре 2021 года исполнилось 95 лет. Фото: с сайта ФБУН "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий"

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О награждении госнаградами РФ". Согласно документу, Ордена Почёта удостоен профессор, доктор медицинских наук Борис Кацнельсон из Свердловской области, которому в октябре исполнилось 95 лет.

Награда присуждена "за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, многолетнюю добросовестную работу".

"Наградить Орденом Почёта Бориса Александровича Кацнельсона – научного консультанта, главного научного сотрудника ФБУН "Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий", Свердловская область", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Борис Кацнельсон более 60 лет работает в медцентре, он до сих пор возглавляет отдел токсикологии и биологической профилактики. Известно, что коллектив под его руководством изучает проблемы биопрофилактики профессиональных и экологически обусловленных хронических интоксикаций, оценивает риск загрязнения окружающей среды для здоровья населения, разрабатывает меры для повышения устойчивости к вредным факторам среды обитания. Борис Кацнельсон является заслуженным деятелем науки РФ, он опубликовал 6 монографий, около 400 статей, включая свыше 50 статей в научных журналах США, Англии, Германии, Италии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.01.2022, 14:05 / Общество
В Екатеринбурге жители Ботаники временно остались без тепла и горячей воды
02.01.2022, 14:03 / Общество
Ещё 18 тысяч россиян внесены в официальную статистику по COVID-19
02.01.2022, 13:46 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 466 случаев коронавируса
02.01.2022, 12:58 / Общество
Евгений Куйвашев поручил подготовить жильё для погорельцев из Сухого Лога
02.01.2022, 12:34 / Общество
Бумажные паспорта в России будут аннулировать