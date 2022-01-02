Ещё 18 тысяч россиян внесены в официальную статистику по COVID-19

Свердловская область заняла пятую строчку среди регионов по числу заболевших за сутки. Фото: Алексей Кунилов

За сутки коронавирус в России подтвердили у 18 233 человек. Это минимум с 14 сентября. Общее число инфицированных COVID-19 граждан составляет 10 537 996.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу внесено жителей Москвы – 1 824 человека. Свердловская область с 466 случаями коронавируса опустилась на пятую строчку среди регионов.

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время свыше 9,5 миллионов россиян, в том числе 26 976 человек – за последние 24 часа. Скончались 310,5 тысяч жителей страны, в том числе 811 – за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 241,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 315 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 1,2 млн человек.

1 января стало известно о 19 751 заболевшем россиянине, 33 144 выписавшихся из больниц и 847 скончавшихся.