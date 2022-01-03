В Нижнем Тагиле 17 тысяч заражённых ковидом, в Первоуральске — 10 тысяч: статистика заболеваемости

Свердловское управление Роспотребнадзора обновило статистику заболеваемости коронавирусом в городах региона. В Нижнем Тагиле число заражённых за всё время пандемии перевалило отметку в 17 тысяч человек, а в Первоуральске — отметку в 10 тысяч.
По данным с сайта надзорного ведомства, эти два города располагаются на втором и третьем местах в региональном антирейтинге муниципалитетов с наибольшим числом заражённых. Точное количество заболевших в Нижнем Тагиле и Первоуральске — 17 043 и 10 054 соответственно.
Лидером остаётся Екатеринбург с 73 844 выявленными случаями заболевания. На четвёртом и пятом местах — Каменск-Уральский и Каменский район (8533) и Ревда (6619).
Также в топ-10 попали:
- Берёзовский (5074 заражённых);
- Реж (4826);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4424);
- Камышлов и Камышловский район (3787);
- Верхняя Пышма (3378).
Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 199 595 человек. Сутками ранее было выявлено 466 новых пациентов с ковидом.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале