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3 января 2022, 09:16

В Нижнем Тагиле 17 тысяч заражённых ковидом, в Первоуральске — 10 тысяч: статистика заболеваемости

Женщина в маске

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 199 595 человек. Фото: Галина Соловьёва

Свердловское управление Роспотребнадзора обновило статистику заболеваемости коронавирусом в городах региона. В Нижнем Тагиле число заражённых за всё время пандемии перевалило отметку в 17 тысяч человек, а в Первоуральске — отметку в 10 тысяч.

По данным с сайта надзорного ведомства, эти два города располагаются на втором и третьем местах в региональном антирейтинге муниципалитетов с наибольшим числом заражённых. Точное количество заболевших в Нижнем Тагиле и Первоуральске — 17 043 и 10 054 соответственно.

Лидером остаётся Екатеринбург с 73 844 выявленными случаями заболевания. На четвёртом и пятом местах — Каменск-Уральский и Каменский район (8533) и Ревда (6619).

Также в топ-10 попали:

  • Берёзовский (5074 заражённых);
  • Реж (4826);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4424);
  • Камышлов и Камышловский район (3787);
  • Верхняя Пышма (3378).

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 199 595 человек. Сутками ранее было выявлено 466 новых пациентов с ковидом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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