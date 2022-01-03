В Нижнем Тагиле 17 тысяч заражённых ковидом, в Первоуральске — 10 тысяч: статистика заболеваемости

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 199 595 человек. Фото: Галина Соловьёва

Свердловское управление Роспотребнадзора обновило статистику заболеваемости коронавирусом в городах региона. В Нижнем Тагиле число заражённых за всё время пандемии перевалило отметку в 17 тысяч человек, а в Первоуральске — отметку в 10 тысяч.

По данным с сайта надзорного ведомства, эти два города располагаются на втором и третьем местах в региональном антирейтинге муниципалитетов с наибольшим числом заражённых. Точное количество заболевших в Нижнем Тагиле и Первоуральске — 17 043 и 10 054 соответственно.

Лидером остаётся Екатеринбург с 73 844 выявленными случаями заболевания. На четвёртом и пятом местах — Каменск-Уральский и Каменский район (8533) и Ревда (6619).

Также в топ-10 попали:

Берёзовский (5074 заражённых);

Реж (4826);

Красноуфимск и Красноуфимский район (4424);

Камышлов и Камышловский район (3787);

Верхняя Пышма (3378).

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 199 595 человек. Сутками ранее было выявлено 466 новых пациентов с ковидом.