В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 395 человек

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 395 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 200 856 свердловчан. За сутки из больниц Свердловской области были выписаны 493 пациента. Общее число выздоровевших достигло 174 121, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 22 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 530 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+152), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Волчанска, Гаринского и Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканар, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Накануне в Свердловской области 421 человек заболел COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа.