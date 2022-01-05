В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 15 772 человека

В России действует масочный режим. Фото: Алексей Кунилов

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 15 772 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 585 984 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 307 человек. В Свердловской области, которая находится на шестом месте в списке регионов, заболело 395 жителей.

Из больниц выписались 9 600 728 россиян, из которых 25 581 человек выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс 828 жизней. За всё время пандемии в России скончалось 313 015 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 15 903 новых пациентов.