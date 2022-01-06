За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 390 жителей

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 390 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 201 246 свердловчан. За сутки из больниц Свердловской области были выписаны 487 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 174 608, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 21 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 551 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+202), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавдинского, Тугулымского и Шалинского городских округов

Накануне в Свердловской области 395 человек заболели COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 9 января можно здесь.