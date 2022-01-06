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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 января 2022, 13:54

В России за сутки коронавирус выявили у 15 316 жителей

Женщина в маске

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 15 316 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 601 300 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 357 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболело 390 жителей.

Из больниц выписались 9 623 677 россиян, из которых 22 949 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 802 жизни. За всё время пандемии в России скончалось 313 817 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 15 772 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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