В России за сутки коронавирус выявили у 15 316 жителей

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 15 316 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 601 300 случаев заражения COVID-19.
Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 357 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболело 390 жителей.
Из больниц выписались 9 623 677 россиян, из которых 22 949 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 802 жизни. За всё время пандемии в России скончалось 313 817 жителей, у которых был выявлен COVID-19.
Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 15 772 новых пациентов.
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