Евгений Куйвашев рассказал, как изменилась ситуация с коронавирусом после отмены QR-кодов

После отмены ограничений люди стали массово посещать ТЦ. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом. За последний месяц она снизилась.

Он сообщил в Instagram, что каждый день следит за развитием событий. Евгений Куйвашев отметил, что после приостановки работы QR-кодов прошло немного времени и полноценные выводы делать рано, но пока что дела идут неплохо.

"Люди сейчас всё же чаще время проводят на свежем воздухе и за городом. С середины июля мы до такого уровня ещё не опускались — меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43%. Продолжаем постепенно возвращать больницы и в Екатеринбурге, и в других городах к плановой работе", – написал глава региона.

На случай ухудшения ситуации в регионе всегда сохраняется коечный резерв. Губернатор сообщил, что от коронавируса уже привилось около 57% населения Свердловской области. Активно прививаются люди в возрасте старше 60 лет. По его словам, это уже 676 тысяч человек. Всего регион получил 2,9 миллиона доз препаратов.

Напомним, 21 декабря Евгений Куйвашев отменил QR-коды в торговых центрах до 20 января, через несколько дней ограничения сняли до 15 января в свердловских ресторанах и фитнес-залах.