37 % заболевших COVID-19 свердловчан — жители Екатеринбурга

За первые 6 дней 2022 года коронавирусом заболели 2616 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 6 января, с начала пандемии инфекцию подхватили 201 246 человек.

Из них 74 796 граждан (37,1 % от числа инфицированных в регионе) — жители Екатеринбурга. Свыше 10 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле — 17 185 (8,5 %) и Первоуральске — 10 074 (5 %), сообщает надзорное ведомство.

За первые 6 дней 2022 года коронавирусом заболели 2616 свердловчан. В предыдущие сутки COVID-19 подтвердился у 390 жителей. Общее число выздоровевших достигло 174 608, а жертв вируса — 9551.