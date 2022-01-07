Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 января 2022, 10:55

37 % заболевших COVID-19 свердловчан — жители Екатеринбурга

коронавирус

За первые 6 дней 2022 года коронавирусом заболели 2616 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 6 января, с начала пандемии инфекцию подхватили 201 246 человек.

Из них 74 796 граждан (37,1 % от числа инфицированных в регионе) — жители Екатеринбурга. Свыше 10 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле — 17 185 (8,5 %) и Первоуральске — 10 074 (5 %), сообщает надзорное ведомство.

За первые 6 дней 2022 года коронавирусом заболели 2616 свердловчан. В предыдущие сутки COVID-19 подтвердился у 390 жителей. Общее число выздоровевших достигло 174 608, а жертв вируса — 9551.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.01.2022, 15:45 / Спорт
Два свердловчанина поборются за звание чемпиона мира по мотогонкам на льду
07.01.2022, 15:07 / Политика
Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
07.01.2022, 14:57 / Общество
В Екатеринбурге улица превратилась в реку из-за коммунальной аварии
07.01.2022, 14:34 / Общество
В ДТП в Свердловской области погибли два человека
07.01.2022, 13:53 / Общество
Коронавирус за сутки обнаружили у 16 735 россиян