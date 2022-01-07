Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 января 2022, 13:23

В Свердловской области зарегистрировано 387 новых случаев COVID-19

коронавирус

За первые 7 дней 2022 года вирус подхватили 3003 человека. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 387 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 201 633.

За всё время из больниц выписался 175 101 свердловчанин (+493 за сутки). На лечении остаются почти 17 тысяч пациентов. Состояние 377 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён в том числе у жителей Екатеринбурга (+123), Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова.

Зарегистрировано ещё 19 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9570 человек, сообщает региональный оперштаб.

За первые 7 дней 2022 года вирус подхватили 3003 человека.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.01.2022, 15:45 / Спорт
Два свердловчанина поборются за звание чемпиона мира по мотогонкам на льду
07.01.2022, 15:07 / Политика
Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
07.01.2022, 14:57 / Общество
В Екатеринбурге улица превратилась в реку из-за коммунальной аварии
07.01.2022, 14:34 / Общество
В ДТП в Свердловской области погибли два человека
07.01.2022, 13:53 / Общество
Коронавирус за сутки обнаружили у 16 735 россиян