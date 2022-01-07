В Свердловской области зарегистрировано 387 новых случаев COVID-19

За первые 7 дней 2022 года вирус подхватили 3003 человека. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 387 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 201 633.

За всё время из больниц выписался 175 101 свердловчанин (+493 за сутки). На лечении остаются почти 17 тысяч пациентов. Состояние 377 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён в том числе у жителей Екатеринбурга (+123), Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Серова.

Зарегистрировано ещё 19 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 9570 человек, сообщает региональный оперштаб.

За первые 7 дней 2022 года вирус подхватили 3003 человека.