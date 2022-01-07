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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 января 2022, 13:53

Коронавирус за сутки обнаружили у 16 735 россиян

коронавирус

В Свердловской области зарегистрировано 387 новых случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России коронавирус подтвердили у 16 735 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 618 035 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 9 645 712 россиян, в том числе 22 035 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 787 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 314 604 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 242,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 319 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 029 247 человек.

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Областная газета Свердловской области

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