В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 380 человек

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 380 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 202 013 свердловчан. За сутки из больниц Свердловской области были выписаны 486 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 175 587, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 20 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 590 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+181), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Накануне в Свердловской области 387 человек заболели COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 9 января можно здесь.