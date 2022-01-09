За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 374 человек

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа лабораторно подтвердили 374 случая заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировано 202 387 случаев COVID-19.
Из свердловских больниц выписались за сутки 483 пациента, переболевших коронавирусом. Суммарное количество выздоровевших уральцев составляет 176 070. На лечении остаются 16 706 пациентов с ковидом.
При этом опасная болезнь унесла жизни ещё 21 свердловчанина. За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировали 9 611 летальных исходов, к которым привёл коронавирус.
Напомним, днём ранее в Свердловской области было зарегистрировано 380 случаев заболевания COVID-19.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале