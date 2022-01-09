За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 374 человек

В общей сложности в регионе зарегистрировано 202 387 случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа лабораторно подтвердили 374 случая заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе зарегистрировано 202 387 случаев COVID-19.

Из свердловских больниц выписались за сутки 483 пациента, переболевших коронавирусом. Суммарное количество выздоровевших уральцев составляет 176 070. На лечении остаются 16 706 пациентов с ковидом.

При этом опасная болезнь унесла жизни ещё 21 свердловчанина. За всё время пандемии на Среднем Урале зарегистрировали 9 611 летальных исходов, к которым привёл коронавирус.

Напомним, днём ранее в Свердловской области было зарегистрировано 380 случаев заболевания COVID-19.