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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 января 2022, 14:13

Коронавирусом в России заболели ещё 16 246 человек

Пассажиры в масках

Из больниц выписали ещё 20 751 россиянина, переболевшего ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие сутки было выявлено 16 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом из больниц выписали ещё 20 751 россиянина, переболевшего ковидом.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки заразились 3 274 человека, в Санкт-Петербурге – 1 323 человека, а в Московской области – 1 124. Далее в списке идёт Свердловская область, где за минувший день зарегистрировали 374 новых пациента с ковидом. 

За всё время пандемии в стране было выявлено 10 650 849 случаев заражения, из них 9 686 912 уже переболели коронавирусом. На лечении остаётся около 1 млн россиян.

COVID-19 унёс жизни ещё 763 жителей России, а общее число умерших от болезни за всё время составляет 316 163.

Напомним, днём ранее коронавирус подхватили 16 568 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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