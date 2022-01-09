Коронавирусом в России заболели ещё 16 246 человек

Из больниц выписали ещё 20 751 россиянина, переболевшего ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие сутки было выявлено 16 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом из больниц выписали ещё 20 751 россиянина, переболевшего ковидом.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки заразились 3 274 человека, в Санкт-Петербурге – 1 323 человека, а в Московской области – 1 124. Далее в списке идёт Свердловская область, где за минувший день зарегистрировали 374 новых пациента с ковидом.

За всё время пандемии в стране было выявлено 10 650 849 случаев заражения, из них 9 686 912 уже переболели коронавирусом. На лечении остаётся около 1 млн россиян.

COVID-19 унёс жизни ещё 763 жителей России, а общее число умерших от болезни за всё время составляет 316 163.

Напомним, днём ранее коронавирус подхватили 16 568 россиян.