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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 января 2022, 08:02

Двух свердловчан принудительно отправили в обсерватор

Путешественник с чемоданом в аэропорту

Двое екатеринбуржцев вернулись из ЮАР 6 января и отказались от изоляции в обсерваторе. Фото: Павел Ворожцов

Двое жителей Екатеринбурга, вернувшихся в новогодние праздники из Южной Африканской Республики, отказались ехать в обсерватор. В результате горожан изолировали принудительно по решению суда.

Они пробудут в санатории «Обуховский» до 19 января, каждый день их ждёт ПЦР-обследование на ковид. В декабре «Областная газета» рассказывала, что там развернули 100 коек для 14-дневной изоляции прибывающих из Африки и Гонконга. Меры приняты в связи с противодействием распространению омикрон-штамма коронавируса. До этого пациентов в обсерваторе не было.

Постановление о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий вынес в отношении путешественников Центральный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Постановление рассмотрел Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. «Выполнение решения суда проконтролировано управлением Роспотребнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в Свердловской области случаев заражения омикрон-штаммом пока не выявлено.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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