Двух свердловчан принудительно отправили в обсерватор

Двое екатеринбуржцев вернулись из ЮАР 6 января и отказались от изоляции в обсерваторе. Фото: Павел Ворожцов

Двое жителей Екатеринбурга, вернувшихся в новогодние праздники из Южной Африканской Республики, отказались ехать в обсерватор. В результате горожан изолировали принудительно по решению суда.

Они пробудут в санатории «Обуховский» до 19 января, каждый день их ждёт ПЦР-обследование на ковид. В декабре «Областная газета» рассказывала, что там развернули 100 коек для 14-дневной изоляции прибывающих из Африки и Гонконга. Меры приняты в связи с противодействием распространению омикрон-штамма коронавируса. До этого пациентов в обсерваторе не было.

Постановление о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий вынес в отношении путешественников Центральный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Постановление рассмотрел Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. «Выполнение решения суда проконтролировано управлением Роспотребнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в Свердловской области случаев заражения омикрон-штаммом пока не выявлено.