50% заболевших коронавирусом в Свердловской области приходится на 3 города

С 5 января в Свердловской области снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В тройку лидеров входят Екатеринбург, где выявлено свыше 75 тысяч инфицированных COVID-19, Нижний Тагил с более чем 17 тысячами заразившихся и Первоуральск с 10 тысячами.

На 3 этих города приходится свыше 50 % заболевших ковидом с начала пандемии. В других территориях официально выявлено менее 10 тысяч заразившихся за всё время.

Напомним, что с 5 января в Свердловской области снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Всего переболели или болеют ковидом 202 387 человек.

Губернатор Евгений Куйвашев в новогодние праздники рассказал о ситуации с заболеваемостью. Он отметил, что после приостановки работы QR-кодов прошло немного времени и полноценные выводы делать рано, но пока что дела идут неплохо. «Люди сейчас всё же чаще время проводят на свежем воздухе и за городом. С середины июля мы до такого уровня ещё не опускались — меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43 %. Продолжаем постепенно возвращать больницы и в Екатеринбурге, и в других городах к плановой работе», — написал глава региона в своём Instagram.

Известно, что вакцинацию прошли около 57 % свердловчан.

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