Свердловский оперштаб опубликовал график вакцинации от COVID-19 на 10 января

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Галина Соловьёва.

Опубликован график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в Свердловской области на 10 января. Сделать прививку сегодня смогут жители трёх городов.

По предварительным данным, сделать прививку против коронавируса можно:

в Екатеринбурге

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108 Д) – с 14:00 до 18:00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 13:00 до 18:00;

ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 12:00 до 18:00;

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – до 14:00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – до 18:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 12:00 до 18:00;

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 17:00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – до 18:00;

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 12:00 до 16:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 12:00 до 18600;

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – до 16:00.

Жителей Нижнего Тагила ждут в Центральном торговом комплексе (ул. Газетная, 97 А) – до 19:00, а Серова – в торговых центрах "Nebo" (с 12:00 до 20:00 и "Тайга" (с 12:00 до 16:00).

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

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