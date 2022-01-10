За сутки в Свердловской области выявили 371 случай коронавируса

С 5 января в Свердловской области снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Фото: Алексей Кунилов.

Ещё 371 случай коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 10 января. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 202,8 тысячи.

Выздоровели за всё время 176,5 тысячи свердловчан, в том числе 480 человек – за последние сутки. На лечении остаются свыше 17 тысяч человек. Состояние 354 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+186), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Берёзовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 202 758", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались 9,6 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 20 летальных исходов.

Напомним, что с 5 января в Свердловской области снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно.

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