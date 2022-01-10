Ещё 15 830 россиян попали в официальную статистику по COVID-19

С начала 2022 года в России ежедневно выявляют менее 20 тысяч новых случаев ковид. Фото: Алексей Кунилов.

За сутки коронавирус в России подтвердили у 15 830 человек. Общее число инфицированных COVID-19 граждан составляет 10 666 679.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу внесено жителей Москвы – 2 776 человек. Свердловская область с 371 случаем коронавируса занимает четвёртую строчку среди регионов по суточной заболеваемости.

Всего выздоровели и выписались из больниц за всё время свыше 9,7 миллиона россиян, в том числе 19 890 человек – за последние 24 часа. Скончались 316,9 тысячи жителей страны, в том числе 741 – за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 243,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 340 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 940 680 человек.

9 января стало известно о 16 246 заболевших россиянах, 20 751 выписавшемся из больниц и 763 скончавшихся.