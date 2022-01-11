Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 38 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Среднеуральске и Тавде число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 1000 человек.
Напомним, что с 5 января в регионе снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Накануне стало известно о 371 заразившемся. Переболели или болеют ковидом 202 758 человек.
Более 1000 заразившихся официально зарегистрировано в 38 свердловских муниципалитетах. Полгода назад таких территорий было 15. Среди муниципалитетов, где болеют или перенесли COVID-19 свыше 1000 жителей:
- Екатеринбург (зарегистрировано 75 428 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (17 378),
- Первоуральск (10 092),
- Каменск-Уральский и Каменский район (8688),
- Ревда (6658),
- Берёзовский (5114),
- Реж (4849),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4433),
- Камышлов и Камышловский район (3803),
- Верхняя Пышма (3451),
- Богданович (2964),
- Нижнесергинский район (2590),
- Сухой Лог (2363),
- Алапаевск и Алапаевский район (2490),
- Серов (2298),
- Артинский район (2238),
- Горноуральский ГО (2195),
- Качканар (2143),
- Асбест (2120),
- Талицкий район (1967),
- Артёмовский (1935),
- Краснотурьинск (1798),
- Белоярский район (1781),
- Ирбит и Ирбитский район (1778),
- Верхняя Салда (1701),
- Кировград (1695),
- Североуральск (1635),
- Карпинск (1635),
- Полевской (1613),
- Невьянск (1535),
- Пышминский район (1458),
- Кушва (1430),
- Нижняя Тура (1414),
- Рефтинский (1177),
- Туринск (1163),
- Красноуральск (1155),
- Среднеуральск (1061),
- Тавда (1042).
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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