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11 января 2022, 07:44

Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 38 свердловских муниципалитетах

Люди в масках в торговом центре

С 5 января в регионе снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Среднеуральске и Тавде число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 1000 человек.

Напомним, что с 5 января в регионе снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Накануне стало известно о 371 заразившемся. Переболели или болеют ковидом 202 758 человек.

Более 1000 заразившихся официально зарегистрировано в 38 свердловских муниципалитетах. Полгода назад таких территорий было 15. Среди муниципалитетов, где болеют или перенесли COVID-19 свыше 1000 жителей:

  • Екатеринбург (зарегистрировано 75 428 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (17 378),
  • Первоуральск (10 092),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (8688),
  • Ревда (6658),
  • Берёзовский (5114),
  • Реж (4849),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4433),
  • Камышлов и Камышловский район (3803),
  • Верхняя Пышма (3451),
  • Богданович (2964),
  • Нижнесергинский район (2590),
  • Сухой Лог (2363),
  • Алапаевск и Алапаевский район (2490),
  • Серов (2298),
  • Артинский район (2238),
  • Горноуральский ГО (2195),
  • Качканар (2143),
  • Асбест (2120),
  • Талицкий район (1967),
  • Артёмовский (1935),
  • Краснотурьинск (1798),
  • Белоярский район (1781),
  • Ирбит и Ирбитский район (1778),
  • Верхняя Салда (1701),
  • Кировград (1695),
  • Североуральск (1635),
  • Карпинск (1635),
  • Полевской (1613),
  • Невьянск (1535),
  • Пышминский район (1458),
  • Кушва (1430),
  • Нижняя Тура (1414),
  • Рефтинский (1177),
  • Туринск (1163),
  • Красноуральск (1155),
  • Среднеуральск (1061),
  • Тавда (1042).

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