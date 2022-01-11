Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 38 свердловских муниципалитетах

С 5 января в регионе снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Среднеуральске и Тавде число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 1000 человек.

Напомним, что с 5 января в регионе снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Накануне стало известно о 371 заразившемся. Переболели или болеют ковидом 202 758 человек.

Более 1000 заразившихся официально зарегистрировано в 38 свердловских муниципалитетах. Полгода назад таких территорий было 15. Среди муниципалитетов, где болеют или перенесли COVID-19 свыше 1000 жителей:

Екатеринбург (зарегистрировано 75 428 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (17 378),

Первоуральск (10 092),

Каменск-Уральский и Каменский район (8688),

Ревда (6658),

Берёзовский (5114),

Реж (4849),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4433),

Камышлов и Камышловский район (3803),

Верхняя Пышма (3451),

Богданович (2964),

Нижнесергинский район (2590),

Сухой Лог (2363),

Алапаевск и Алапаевский район (2490),

Серов (2298),

Артинский район (2238),

Горноуральский ГО (2195),

Качканар (2143),

Асбест (2120),

Талицкий район (1967),

Артёмовский (1935),

Краснотурьинск (1798),

Белоярский район (1781),

Ирбит и Ирбитский район (1778),

Верхняя Салда (1701),

Кировград (1695),

Североуральск (1635),

Карпинск (1635),

Полевской (1613),

Невьянск (1535),

Пышминский район (1458),

Кушва (1430),

Нижняя Тура (1414),

Рефтинский (1177),

Туринск (1163),

Красноуральск (1155),

Среднеуральск (1061),

Тавда (1042).

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