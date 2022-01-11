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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2022, 08:30

В Свердловской области в каникулы снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмониями

Врачи в защитных костюмах в больнице

Роспотребнадзор назвал неблагополучные свердловские муниципалитеты по заболеваемости внебольничными пневмониями. Фото: Павел Ворожцов

В первую полную неделю 2022 года ОРВИ подхватил 19 931 свердловчанин. Это на 27,7 % меньше, чем за период с 27 декабря по 2 января.

В Екатеринбурге зарегистрировано 9744 случая заболевания ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 22 %. Чаще всего по-прежнему заражаются дети.

Снизилась и заболеваемость внебольничными пневмониями. С 3 по 9 января предварительный диагноз поставлен 748 раз, что ниже уровня предыдущей семидневки на 18,09 %. Более половины случаев приходится на столицу Урала. Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями признаны: ГО Староуткинск, Рефтинский, Полевской ГО, Верхнее Дуброво, Первоуральск, Белоярский, Каменский ГО, МО Город Каменск-Уральский. Там показатели заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что в конце 2021 года свердловским школам было рекомендовано уйти на каникулы раньше, с 25 декабря, из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Областная газета Свердловской области

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