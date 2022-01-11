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11 января 2022, 12:19

Опубликован график вакцинации от COVID-19 в Свердловской области на 11 января

пункты вакцинации от коронавируса

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Галина Соловьёва.

Жителям Свердловской области представили график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 на 11 января. Сегодня сделать прививку можно в 6 муниципалитетах.

Свердловчан ждут:

в Екатеринбурге

  • ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108 Д) – с 14:00 до 18:00;
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 13:00 до 18:00;
  • ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – до 18:00;
  • Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – до 14:00;
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – до 18:00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – до 18:00;
  • Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 17:00;
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – до 18:00;
  • ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – до 16:00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – до 18:00;
  • Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – до 16:00.

в Нижнем Тагиле

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31 Б) – с 16:00 до 20:00;
  • ТРЦ "Квадрат" (ул. Пархоменко, 41) – с 16:00 до 19:00;
  • Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97 А) – до 19:00;
  • Нижнетагильский государственный цирк (ул. Первомайская, 8 А) – с 15:00 до 18:00.

в Серове

  • ТЦ "Nebo" (ул. Ленина, 215) – до 20:00;
  • ТЦ "Тайга" (ул. Ленина, 128) – до 16:00.

Ещё по одному мобильному пункту открыто в Сысерти (ул. Коммуны, 48, до 14:00), Верхней Пышме (ул. Кривоусова, 40, с 14:00 до 19:00) и Среднеуральске (ул. Калинина, 14, с 16:00 до 20:00).

Напомним, желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

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