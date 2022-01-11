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11 января 2022, 13:57

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 368 новых случаев коронавируса

Люди в масках.

Сутками ранее в Свердловской области выявили 371 случай заражения ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

По данным на 11 января, на Среднем Урале зарегистрировано 368 случаев ковида. С начала пандемии им заразились 203 126 свердловчан.

Как сообщает региональный оперштаб, за этот период выздоровели 177 045 жителей региона, причём 495 человек – за последние сутки. Всего на лечении остаются 16 432 уральца. Состояние 365 пациентов характеризуется как тяжёлое.

За последние 24 часа зафиксировано 18 летальных исходов. Всего жертвами коронавируса стали 9 649 человек с подтверждённым диагнозом.

Сутками ранее в Свердловской области зафиксирован 371 случай коронавируса. Как сообщала "Областная газета", с 5 января на Среднем Урале снова выявляют менее 400 случаев ковида ежедневно.

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Опубликован график вакцинации от COVID-19 в Свердловской области на 11 января.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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