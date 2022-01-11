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11 января 2022, 14:15

В России зарегистрировали ещё 17 525 случаев коронавируса

Люди в масках.

Сутками ранее ковидом заразились 15 830 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа коронавирус подхватили 17 525 россиян. Всего им в нашей стране заразились 10 684 204 человека.

По информации Роспотребнадзора, лидирует в списке заражённых Москва. За сутки ковидом заболели 4 635 жителей столицы. Свердловская область в этом рейтинге занимает четвёртую позицию с показателем 368 человек.

С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц 9 732 018 россиян, из них 25 216 – за последние 24 часа. Скончались 317 687 человек, причем за сутки жертвами вируса стали 783 жителя страны.

В России проведено 243,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 358 тысяч – за последние сутки. 922 965 человек остаются под медицинским наблюдением.

Днём ранее "Областная газета" писала, что ещё 15 830 россиян попали в официальную статистику по COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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В России зарегистрировали ещё 17 525 случаев коронавируса