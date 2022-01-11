В Карпинске прекратил работу ковидный госпиталь

В стационаре вновь начали оказывать плановую помощь. Фото: Алексей Кунилов.

В Карпинске закрылся ковидный госпиталь, который работал с начала пандемии на базе центральной городской больницы. Причина тому – снижение заболеваемости коронавирусом в городе.

"В связи с этим принято решение о закрытии ковидного госпиталя и его перепрофилировании в стационар, который у нас не функционировал два года, – рассказал "Областной газете" заведующий организационно-методическим кабинетом Карпинской ЦГБ Максим Альдергот. – С 10 января стационар оказывает необходимую стационарную и плановую помощь".

Люди, которые лечились в ковидном госпитале, переведены в медицинские учреждения Краснотурьинска и Серова. Теперь всех новых пациентов будут возить именно в эти города.

В конце декабря "Областная газета" писала, что в Берёзовском прекратил работу ковидный госпиталь. Также мы сообщали, что вЕкатеринбурге межвузовский корпус № 2 Центральной городской клинической больницы № 6 возобновил плановый приём пациентов. Вернулись к плановому приёму и корпуса других больниц уральской столицы.