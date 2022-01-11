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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2022, 16:56

Свердловские власти не исключают возвращения QR-кодов в ТЦ

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Возможен вариант, когда коды будут вводить на выходные. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области могут вернуть систему QR-кодов при посещении торговых центров. Всё решится в ближайшее время.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замглавы региона Павел Креков. Он отметил, что сейчас однозначного ответа нет. При этом принять решение планируется в ближайшие дни, в зависимости от эпидситуации.

"Мы будем отслеживать ситуацию каждый день. Вероятнее всего, мы вернёмся к варианту сочетания работы учреждений по QR-кодам, когда в торговых центрах находится большее число людей. Когда нагрузка будет существенно снижаться, будет возможен вход без QR-кодов", – заявил заместитель губернатора.

Павел Креков подчеркнул, что дальнейшую тактику выберут через несколько дней. Возможен максимум: восстановление QR-кодирования или вариант, когда коды будут вводить на выходные, на время наибольшего скопления людей.

Ранее сообщалось, что QR-каникулы в регионе могут завершиться досрочно.

Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 368 новых случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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