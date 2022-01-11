Евгений Куйвашев привился от коронавируса в третий раз

Также глава региона поручил нарастить объёмы тестирования на ковид. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прошёл ревакцинацию от ковида во второй раз. Также глава региона поручил нарастить объёмы тестирования на ковид.

Евгений Куйвашев вновь отметил, что в Свердловской области наблюдается снижение заболеваемости, но он также напомнил, что в Россию уже завезён штамм коронавируса "омикрон". При этом на Среднем Урале его пока не зафиксировали.

"Мы договорились нарастить объёмы тестирования на коронавирус. Начать проверять работников непрерывных производств. Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10 % тестов в сутки в новосибирскую лабораторию "Вектора", чтобы там следили, нет ли у нас "омикрона". Нам важно не упустить момент", – пишет губернатор у себя в Instagram.

Глава региона вновь призвал свердловчан вакцинироваться от COVID-19 и заявил, что сегодня он привился от инфекции уже в третий раз.

Напомним, первую прививку от коронавируса Евгений Куйвашев сделал летом 2020 года. Ревакцинацию он прошёл спустя год – в июне 2021 года.