Вакцинация свердловских школьников от COVID-19 стартует в течение месяца

Пункты вакцинации также планируется открывать в медсанчастях образовательных организаций. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области готовятся к вакцинации юного населения – школьников и студентов до 18 лет – от COVID-19. Точной даты пока нет, но ожидается, что это произойдёт в течение ближайшего месяца.

Об этом замгубернатора Среднего Урала Павел Креков сказал в ходе сегодняшнего брифинга. По его словам, перед стартом вакцинации подростков планируется получить федеральные рекомендации. Тогда же определится и объём вакцины, которую получит регион.

В ходе выступления он также заявил: "Попытаемся приблизить вакцинацию к учебным заведениям: школам, колледжам, вузам, где есть студенты до 18 лет". Павел Креков уточнил, что пункты вакцинации в том числе планируется открывать в медсанчастях образовательных организаций.

Ранее "Областная газета" писала о том, что известно о вакцинации детей от коронавируса "Спутником М" в России.

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