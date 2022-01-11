Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2022, 17:39

Вакцинация свердловских школьников от COVID-19 стартует в течение месяца

вакцинация детей

Пункты вакцинации также планируется открывать в медсанчастях образовательных организаций. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области готовятся к вакцинации юного населения – школьников и студентов до 18 лет – от COVID-19. Точной даты пока нет, но ожидается, что это произойдёт в течение ближайшего месяца.

Об этом замгубернатора Среднего Урала Павел Креков сказал в ходе сегодняшнего брифинга. По его словам, перед стартом вакцинации подростков планируется получить федеральные рекомендации. Тогда же определится и объём вакцины, которую получит регион.

В ходе выступления он также заявил: "Попытаемся приблизить вакцинацию к учебным заведениям: школам, колледжам, вузам, где есть студенты до 18 лет". Павел Креков уточнил, что пункты вакцинации в том числе планируется открывать в медсанчастях образовательных организаций.

Ранее "Областная газета" писала о том, что известно о вакцинации детей от коронавируса "Спутником М" в России.

Читайте также:

Свердловские власти не исключают возвращения QR-кодов в ТЦ.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2022, 21:20 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту развития конкуренции в Свердловской области
11.01.2022, 20:25 / Культура
Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с 50-летием
11.01.2022, 20:00 / Общество
Синоптики предупреждают свердловчан о смоге до 13 января
11.01.2022, 18:28 / Общество
Стали известны подробности очередной эвакуации учащихся гимназии № 161 в Екатеринбурге
11.01.2022, 18:03 / Общество
Уральцам представили первых участниц конкурса "Главная бабушка – 2022"