Фото: Павел Ворожцов

Жители уральских сёл и деревень смогут покупать лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), даже если там нет аптек – ездить за медикаментами в соседние посёлки или райцентры больше не придётся. Соответствующее постановление №2527 Правительства РФ вступило в силу с 1 января.

В соседних деревнях Морозково, Поспелкова, Семёнова и Магина (Серовский ГО) в каждом доме есть хорошо укомплектованная аптечка на все случаи жизни. Ближайший аптечный пункт – в райцентре, а до него – сорок минут езды на рейсовом автобусе.

– На нашей территории живёт чуть больше 200 человек, в основном это пенсионеры. В трёх деревнях есть ФАПы (одни из самых маленьких в районе. – Прим. ОГ), но нет ни одной аптеки, поэтому приходится выкручиваться, – рассказывает глава территориального отдела администрации Серовского ГО в деревне Морозково Юрий Маркелов. –Кому-то медикаменты из города привозят дети, кто-то просит фельдшера купить нужные препараты. Если бы в медпунктах разрешили отпускать хотя бы самые ходовые лекарства, было бы неоценимо!

Процедура выдачи фармлицензий медицинским организациям, у которых есть подразделения (ФАПы, ОВП, врачебные амбулатории) в сельских населённых пунктах без аптек, серьёзно упрощена. В заявлении на получение лицензии достаточно будет указать вид работ по розничной торговле, отпуску и хранению лекарств, которыми планирует заниматься медицинская организация.

Кроме того, фельдшеры смогут реализовывать лекарственные средства без получения дополнительного фармобразования (речь идёт в том числе и о льготном отпуске препаратов). Раньше это могли делать только фармацевты.

Как пояснили в пресс-службе областного минздрава, процедура будет носить заявительный характер – в зависимости от потребностей территорий. Срок рассмотрения документов от медучреждений – до 45 дней.

В муниципалитетах к этой работе готовы. Сейчас предстоит решить оргвопросы, связанные с переходом ФАПов к торговле лекарствами. В частности, кто и как будет устанавливать в медпунктах кассовые аппараты, будет ли оплачиваться фельдшерам дополнительная нагрузка и какими именно лекарствами они будут торговать.