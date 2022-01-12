В новогодние каникулы оштрафовали 743 нарушителя масочного режима в Свердловской области

По итогам проверочных рейдов составлено 743 протокола об административных нарушениях. Фото: Галина Соловьёва.

Более 700 протоколов за нарушение правил эпидемиологической безопасности составлено на Среднем Урале во время новогодних каникул. Таковы результаты проверок контрольными группами соблюдения масочного режима на объектах розничной торговли и оказания услуг, в ТРЦ и организациях общепита.

За этот период проверили почти 10 тысяч таких объектов и 2 650 единиц транспорта. По информации департамента информполитики Свердловской области, по итогам проверочных рейдов составлено 743 протокола об административных нарушениях, в том числе 191 — в уральской столице.

В целом, с 30 октября по 10 января в нашем регионе контрольными группами проверено 121 453 объекта потребительского рынка и 33,2 тысячи единиц общественного транспорта. По результатам рейдов проведено более 115 тысяч профилактических бесед. Составлен 7 441 протокол об административных правонарушениях, из них 1 869 – в Екатеринбурге.

Ранее "Областная газета" писала, что суды Свердловской области в конце прошлого года рассмотрели сотни дел, связанных с нарушением масочного режима. Большинство протоколов составили в Екатеринбурге. Сообщала "ОГ" и о том, что с 5 января на Среднем Урале снова выявляют менее 400 случаев коронавируса ежедневно. Так, по данным на 11 января, в Свердловской области зарегистрировано 368 случаев ковида. С начала пандемии им заразились 203 126 свердловчан.

Читайте также:

Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 38 свердловских муниципалитетах.