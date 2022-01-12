В России выявлено 17 946 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки зафиксировано 366 случаев заболевания. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России коронавирус подтвердили у 17 946 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 702 150 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписаны уже 9 758 364 россиянина, в том числе 26 346 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 745 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 318 432 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 244,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 448 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 849 565 человек.