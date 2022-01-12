Главврач свердловского онкодиспансера Владимир Елишев освобождён от должности

На сайте свердловского онкодиспансера Владимир Елишев пока значится главврачом. Фото: с сайта свердловского диспансера.

Свердловский диспансер ждёт смена руководства. Сегодня стало известно, что от должности освобождён главврач Владимир Елишев.

Об этом "Областной газете" сообщили в минздраве Свердловской области. Причины снятия Владимира Елишева с поста не раскрываются. Имя исполняющего обязанности главы медицинского учреждения также не называется.

На сайте свердловского онкодиспансера Владимир Елишев пока значится главврачом. Он возглавляет СООД с апреля 2018 года. Известно, что он окончил Тюменскую государственную медицинскую академию.