Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 января 2022, 15:18

Главврач свердловского онкодиспансера Владимир Елишев освобождён от должности

руководство свердловского диспансера

На сайте свердловского онкодиспансера Владимир Елишев пока значится главврачом. Фото: с сайта свердловского диспансера.

Свердловский диспансер ждёт смена руководства. Сегодня стало известно, что от должности освобождён главврач Владимир Елишев.

Об этом "Областной газете" сообщили в минздраве Свердловской области. Причины снятия Владимира Елишева с поста не раскрываются. Имя исполняющего обязанности главы медицинского учреждения также не называется.

На сайте свердловского онкодиспансера Владимир Елишев пока значится главврачом. Он возглавляет СООД с апреля 2018 года. Известно, что он окончил Тюменскую государственную медицинскую академию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2022, 15:32 / Общество
Глава СКР поручил организовать проверку по минированиям в школах Екатеринбурга
12.01.2022, 15:28 / Общество
В Свердловской области разработан план социальной газификации домовладений
12.01.2022, 15:18 / Общество
Главврач свердловского онкодиспансера Владимир Елишев освобождён от должности
12.01.2022, 14:58 / Общество
Судебная экспертиза не признала песню Монеточки "Мама, я не зигую" пародией
12.01.2022, 14:25 / Общество
Президент РФ обсудил с Правительством подготовку к новому удару COVID-19