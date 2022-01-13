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13 января 2022, 09:24

Роспотребнадзор обновил данные по распространению COVID-19 в Свердловской области

коронавирус

С начала года коронавирусом заболели 4 862 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 12 января, с начала пандемии инфекцию подхватили 203 492 человека.

Из них 75 748 граждан (37 % от числа инфицированных в регионе) — жители Екатеринбурга. В тройку лидеров антирейтинга также входят Нижний Тагил — 17 442 (почти 8,6 %) и Первоуральск — 10 122 (почти 5 %), сообщает надзорное ведомство.

С начала года коронавирусом заболели 4 862 свердловчанина. В предыдущие сутки COVID-19 подтвердился у 366 жителей. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 177 542, а жертв вируса — 9 668.

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