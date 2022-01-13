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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2022, 10:26

«Спутник М» для подростков поступит в оборот уже на следующей неделе

Вакцины

К «Спутнику V» и «Спутнику Лайт» прибавится ещё «Спутник М». Фото: Галина Соловьёва

В России планомерно идёт подготовка к вакцинации подростков от коронавируса. В гражданский оборот препарат для прививок может поступить уже на следующей неделе.

Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — цитирует Александра Гинцбурга агентство.

Напомним, что вакцину «Спутник М» зарегистрировали в России 24 ноября. Создан этот препарат на базе «Спутника V». Как и взрослая вакцина, состоит из 2 компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Стоимость детского препарата от коронавируса будет ниже стоимости «Спутника V». Минздрав уже включил «Спутник М» в методические рекомендации для борьбы с COVID-19. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что вакцинация свердловских школьников от COVID-19 стартует в течение месяца.

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