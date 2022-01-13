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13 января 2022, 11:15

Стал известен график вакцинации от COVID-19 в Свердловской области на 13 января

вакцина от коронавируса

Мобильные пункты вакцинации открыты в шести свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва.

Опубликован график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в Свердловской области на 13 января. Сделать прививку сегодня смогут жители шести муниципалитетов.

Сегодня свердловчан ждут:⠀

в Екатеринбурге

  • ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108д) – с 14:00 до 18:00;
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 13:00 до 18:00;
  • ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 12:00 до 18:00;
  • Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – до 14:00;
  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – до 18:00;
  • ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 12:00 до 18:00;
  • Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – до 17:00;
  • ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – до 18:00;
  • ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 12:00 до 16:00;
  • ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 12:00 до 18:00;
  • Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – до 16:00.

в Нижнем Тагиле

  • ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31б) – с 16:00 до 20:00;
  • ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 16:00 до 19:00;
  • Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97а) – до 19:00;
  • Нижнетагильский государственный цирк (ул. Первомайская, 8а) – с 15:00 до 18:00.

в Серове

  • ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – с 12:00 до 20:00;
  • ТЦ «Тайга» (ул. Ленина, 128) – с 12:00 до 16:00.

в Каменске-Уральском

  • ТЦ «Мегамарт» (ул. Суворова, 24) – с 14:00 до 18:00;
  • СКЦ (ул. Ленина, 36) – с 13:00 до 17:00.

Ещё по одному мобильному пункту открыто в Сысерти (ул. Коммуны, 48 – до 14:00) и Среднеуральске (ул. Калинина, 14 – с 16:00 до 20:00).

Напомним, желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

Ранее стало известно, что вакцинация свердловских школьников от COVID-19 стартует в течение месяца. По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в гражданский оборот в России препарат может поступить уже на следующей неделе.

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