Назначен врио главврача свердловского онкодиспансера

В свердловском диспансере сменилось руководство. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловском областном онкологическом диспансере сменился руководитель. Врио главврача стал хирург Борис Мейлах.

Об этом «Областной газете» сообщили в минздраве Свердловской области. До этого Борис Мейлах исполнял обязанности главврача ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск». В этом медучреждении также произошла смена руководства. Теперь больницу в Первоуральске возглавляет уролог Александр Рожин.

12 января стало известно об освобождении от должности главврача свердловского онкодиспансера Владимира Елишева. Он возглавлял СООД с апреля 2018 года. Причины снятия Владимира Елишева с поста официально не раскрываются.

Борис Мейлах является членом общества хирургов России и Международной федерации хирургии ожирения. Известно, что он три года возглавлял ЦГБ № 20, затем, в 2016 году – больницу № 1 Асбеста. С 2017 года по октябрь 2021 года являлся главврачом и гендиректором «Клиники Павлова».